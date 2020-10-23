Ahilik sempozyumlarıyla 4 bin sayfalık kaynak kitap oluşturuldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 6. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, bugüne kadar gerçekleştirilen sempozyumlarda sunulan bildiriler sayesinde Ahilikle ilgili 4 bin sayfalık kaynak kitap oluşturulduğunu belirtti.

KAEÜ tarafından Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun ikinci gününde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gökbel, bugüne kadar gerçekleştirilen sempozyumlara Türkiye'nin farklı üniversiteleri ve değişik ülkelerden çok sayıda bilim insanının katılarak bildiri sunduğunu ifade etti.

Sempozyumlarda önemli veriler toplandığını vurgulayan Gökbel, oluşturulan 4 bin sayfalık kitabın Ahilik araştırmalarında kaynak olarak kullanılacağını söyledi.

Ahiliği anlatmak ve yaşatılmasını sağlamak için 4 yıl boyunca farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten Gökbel, şöyle konuştu:

"Üniversite olarak Ahilikle ilgili yeni projeleri hayata geçireceğiz. Projemiz Türkiye’de ilk olma özelliği göstermesinin yanı sıra ilimizde pilot olarak gerçekleştirilecek ve esnafımıza Ahilik eğitimi vermeye başlayacağız. Sempozyumlarla Ahilik ile ilgili ciddi literatür sahibi oluyoruz. Toplumumuza miras olan Ahilik daha yüzyıllar boyunca Anadolu'da etkisini sürdürmeye devam edecektir. Gayretimiz de bunun içindir."

Gökbel, sempozyumda "Sivil Toplum Örgütleri ve Ahilik", "Meslek Ahlakı ve Ahilik", "Günümüz İnsanının Hayata Bakış Açısı ve Ahilik", "Meslek ve Ticaret Ahlakına Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Ahilik", "Eğitim ve Ahilik", "İktisat ve Ahilik", "Ahilik Bağlamında Tasavvuf ve Felsefede Yeni Yaklaşımlar", "Ahilik Haftası Kutlamalarının İçeriği ve Düzenleme Şekliyle İlgili Problemler", "Edebiyat ve Güzel Sanatlarda Ahilik" konularının farklı oturumlarda bilim insanları tarafından ele alındığını dile getirdi.

Ahiliğin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde bir dönem zorunlu ders olarak okutulduğuna değinen Gökbel, kaynak ders kitabının da hazırlandığını kaydetti.



