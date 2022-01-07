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Ekonomi AHEP öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

AHEP öğretim görevlisi alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ilanla duyurulan kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi istihdam edilecektir. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 13:33:00 -
AHEP öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Evraklar:

  1. Müracaat   dilekçesi   (https://hr.alanyahep.edu.tr/tr/akademik-personel   adresinde   yer almaktadır.)

2. Özgeçmiş (YÖK formatlı)

3. Noter onaylı Lisans/Yüksek Lisans Diplomaları veya e-Devletten alınan belgeler (yurt dışından alınan Lisans/Yüksek Lisans diplomaları için YÖK Denklik Belgesinin onaylı örneği)

4. Lisans/Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)

  1. ALES  belgesi  (ALES  muafiyeti  için  görev  yapılan  yükseköğretim  kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES’ten en az 70 puan almış olmak.)
  2. İngilizce  dilinden  en  az  85  puan  alındığını  gösterir,  YÖK  tarafından  kabul  edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

8. 1 adet fotoğraf

9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren resmi belge

10. Adli  Sicil  Kaydı  (e-Devletten  alınabilir) ile birlikte İnsan  Kaynakları  Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Not-1:    Ön    değerlendirme    ve    kesin    sonuçlar    Üniversitemizin    web    adresinde (www.alanyahep.edu.tr)  yayınlanacak  olup,  aynı  zamanda  tebligat  niteliğinde  olacaktır.  Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi   : 07.01.2022

Son Başvuru Tarihi          : 21.01.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 26.01.2022

Sınav Giriş Tarihi            : 31.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi    : 02.02.2022

Başvuru  Adresi:  Alanya  Hamdullah  Emin  Paşa  Üniversitesi  Cikcilli  Mah.  Saraybeleni Cad. No: 7   07400 Alanya

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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