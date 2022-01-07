AHEP öğretim görevlisi alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ilanla duyurulan kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi istihdam edilecektir. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Evraklar:
- Müracaat dilekçesi (https://hr.alanyahep.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde yer almaktadır.)
2. Özgeçmiş (YÖK formatlı)
3. Noter onaylı Lisans/Yüksek Lisans Diplomaları veya e-Devletten alınan belgeler (yurt dışından alınan Lisans/Yüksek Lisans diplomaları için YÖK Denklik Belgesinin onaylı örneği)
4. Lisans/Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)
- ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES’ten en az 70 puan almış olmak.)
- İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
8. 1 adet fotoğraf
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren resmi belge
10. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) ile birlikte İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.
Not-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (www.alanyahep.edu.tr) yayınlanacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Not-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi : 07.01.2022
Son Başvuru Tarihi : 21.01.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 26.01.2022
Sınav Giriş Tarihi : 31.01.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.02.2022
Başvuru Adresi: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 07400 Alanya
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