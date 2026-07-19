Ahbap’ta kirli çamaşırlar dökülüyor! Eski saymandan itiraf gibi çek ve şahsi iş skandalı!

Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında derneğin eski yönetim kurulu üyesi ve sayman Hüseyin Küçük’ün emniyet ifadesi ortaya çıktı. Küçük, cep telefonunun “Son Silinenler” bölümünde Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi adına düzenlenen çek görüntülerinin bulunması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük, söz konusu çeklerin kendisi dernekten ayrıldıktan sonra Haluk Levent tarafından çıkarıldığını, ticari alacak-verecek meselelerinde kullanıldığını duyduğunu, bu nedenle Haluk Levent ve çeklerde cirosu bulunan Yeliz Kaya ile sert tartışmalar yaşadığını ifade etti.

Telefonun “Son Silinenler” bölümünden çek görüntüleri çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/284884 sayılı soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ahbap Derneği eski yönetim kurulu üyesi ve saymanı Hüseyin Küçük’e, el konulan cep telefonunda yapılan ön incelemede tespit edilen çek görüntüleri soruldu.

İfade tutanağına göre, Küçük’ün telefonunun “Fotoğraflar > Diğer > Son Silinenler” bölümünde VakıfBank’a ait bazı çek görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Soruşturma birimleri, bu çeklerin hangi iş ve işleme istinaden düzenlendiğini, görüntülerin telefonda neden bulunduğunu ve çeklerin akıbetine ilişkin bilgisini Küçük’e sordu.

Küçük ise çeklerin, kendisinin Ahbap Derneği yönetiminden ayrılmasından sonra gündeme geldiğini savundu. Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi adına Haluk Levent tarafından çek çıkarıldığını ileri süren Küçük, bu çeklerin “ticari alacak-verecek meselelerinde” kullanıldığını duyduğunu ifade etti.

“Haluk Levent ve Yeliz Kaya ile esaslı kavgalar ettim”

Küçük’ün ifadesinde en dikkat çeken bölüm, çeklerin kullanımıyla ilgili yaptığı değerlendirme oldu. Şüpheli Küçük, söz konusu çeklerin bankadan alınıp başka şahıslara dağıtıldığını duyunca tepki gösterdiğini belirterek, hem Haluk Levent’le hem de çeklerde cirosu bulunduğunu söylediği Yeliz Kaya ile “çok esaslı kavgalar” ettiğini anlattı.

Küçük, bu tepkiyi yalnızca söz konusu işlemleri doğru bulmadığı için gösterdiğini savundu. Telefonunda bulunan çek görüntülerinin ise çeklerin daha sonra ödendiği süreçte Yeliz Kaya tarafından kendisine gönderilmiş olabileceğini söyledi. Küçük, çeklerin kesildiği ve alındığı tarihlerde Ahbap Derneği yönetiminde bulunmadığını özellikle vurguladı.

“Ben ayrıldıktan sonraki dönemi bilemem”

Küçük, ifadesinde Ahbap Derneği ile ilişkisinin 2021 veya 2022 yıllarında başladığını, 2022’den Mayıs 2024’e kadar saymanlık görevinde bulunduğunu, Mayıs 2024’te ise dernekten ayrıldığını belirtti.

Küçük, Mayıs 2024’ten sonraki döneme ilişkin net bir ayrım yaptı. “Bu tarihten sonra herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını bilemem” diyen Küçük, dosyada iddia edilen usulsüzlüklerin tamamının kendi yönetimden ayrılmasından sonraki döneme ait olduğunu savundu.

“Deneyimli kişiler uzaklaştırıldı, çalışanlardan yönetim kurulu oluşturuldu”

Küçük’ün ifadesindeki en sert değerlendirme ise yeni yönetim yapısına ilişkin oldu. Küçük, eski yönetim kurulu üyelerinin gönderildiğini ve yerlerine Ahbap çalışanlarından oluşan yeni bir yönetim kurulu oluşturulduğunu ileri sürdü.

Bu yapıyı “kendisine hayır diyemeyecek çalışanlardan oluşan yönetim” şeklinde tanımlayan Küçük, iş ve işleyişten anlayan deneyimli kişilerin uzaklaştırıldığını savundu.

Küçük, bu değişimden sonra derneğin kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştüğünü öne sürerek, dernek kullanılarak “çek, senet ve gayrimenkul işlerine” girildiğini ve birçok kişinin mağdur edildiğini iddia etti.

Avukatı: “Olaylar müvekkilim ayrıldıktan sonra yaşandı”

İfade tutanağında Küçük’ün müdafii de değerlendirmelerde bulundu. Müdafi dosyaya ve medyaya yansıyan olayların Küçük’ün dernek yönetiminden ayrılmasından çok sonra, münferiden Haluk Levent tarafından gerçekleştirilen eylemler olduğunu söyledi. Ahbap Derneği isminin bu eylemlerde kullanıldığı kanaatinde olduklarını belirten müdafi, Küçük’ün serbest bırakılmasını talep etti.

İfade tutanağında Küçük’ün, Haluk Levent’i yaklaşık 10 yıl önce avukatlığını yapması nedeniyle tanıdığını, sonrasında eşinin Haluk Levent’in menajerliğini yaptığını söylediği görüldü. Küçük ayrıca Yeliz Kaya’yı Haluk Levent’in muhasebesine bakması nedeniyle tanıdığını, Oğuzhan Uğur’u ise sosyal medyadan bildiğini ancak tanışıklığının bulunmadığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği’nin mali işleyişi, bağışların kullanımı, çek hareketleri, dernek iktisadi işletmesi üzerinden yapılan işlemler ve eski-yeni yönetim dönemi arasındaki para trafiği mercek altında tutuluyor.