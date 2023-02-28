Ahbap'ın Kızılay'dan çadır almasını eleştirmişlerdi! O güruha tokat üstüne tokat

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Ahbap Derneği'nin çadır temin etmek için Kızılay'a başvurmasının ardından bir bardak suda kopartılan fırtınanın anlamsızlığına dikkat çekti.

"Her şeyi çarpıtmaya ve kirletmeye çalışan, atılan bütün adımlardan siyasi rant elde etmek için çırpınan bir güruhla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanan Pazarcı, şunları kaydetti:

"Şimdi yavaş yavaş gidelim, tane tane anlatalım. Sindire sindire meseleyi masaya yatıralım...

Ahbap diye bir dernek var. Milletten niye para topluyor? Deprem bölgesine yardım için. "Çadır alacağım, felaketzedelere el uzatacağım" dedi mi, dedi. Millet de bu yüzden yardım yaptı mı, yaptı.

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Bunlar basit, tatil için dikilen kamp çadırları değil. Son derece gelişmiş ve geliştirilmiş çadırlar. Herkes yapmıyor ve yapamıyor. Bu imkân sadece Kızılay'ın elinde var. O diktiriyor.

Demek ki, ne olacağı ve ne yapılacağı işin başından beri belli: Çadır arıyorsanız Kızılay'la irtibata geçeceksiniz, birlikte hareket edeceksiniz. Aksi takdirde sözünüzü yerine getirmeniz mümkün değil.

Tabii bu arada, "Kızılay'a kuruş vermeyin, AFAD'a yardım etmeyin, yardım edecekseniz Ahbap var" diyenleri de bir köşeye yazmak lazım.

Peki, sonuçta ne oldu?

Çok doğal olarak Ahbap, çadır temin etmek için Kızılay'a yöneldi. Kızılay da "Yok kardeşim, kimsin sen; ben dağıtamıyor muyum ki sana vereyim" demedi. İşbirliği yaptı, dayanışma örneği sergiledi. Bir devlet organizasyonu olan AFAD'a bedelsiz olarak vermek üzere diktirdiği çadırların bir kısmını da Ahbap'a aktardı. Yürüttüğü seferberliği onu da ortak etti ve maliyetini tahsil etti. Aldığı parayı ise, yeni çadır üretim işine aktardı. Ahbap zaten bunun için para toplamıştı.

Vay, sen misin bunu yapan?..

Bir anda ortalık karıştı. Deprem sırasında atılan her adımı istismar etmeyi alışkanlık edinen ve sinekten yağ çıkarmak için çırpınanlar, bağırmaya başladılar:

"Kızılay çadır satar mı?"

Tabii ki Kızılay çadır satmaz. Satmıyor da zaten. Ürettiğini bedelsiz olarak AFAD'a aktarıyor.

***

Peki, niye Ahbap'tan para aldı ve çadırları bedavaya vermedi?

İyi güzel de orası bir devlet organizasyonu değil ki, yardım etmek için kurulan bir dernek. Zaten milletten de çadır satın almak için para topladı.

Ayrıca, Kızılay zaten işini yürütüyor. Üretimini yaptırdığı çadırları anında bölgeye sevk ediyor. Ahbap ya da bir başkasının lojistik destek ünitesi değil. Çeşitli yardım kuruluşlarına omuz verip, reklamlarını yapmak gibi bir görevi de bulunmuyor.

Buna rağmen iyi niyetli davrandı ve felaketin boyutları da düşünüldüğünde seferberliğe ortak etmek için Ahbap'a da çadır verdi. Maliyetini ise tahsil etti. Ticaret yapmadı, kâr elde etmedi.

Bu, çok doğal bir faaliyet!

Buna rağmen bağırıp çağırıyorlar...

En çok ortalığı karıştıranlar da daha düne kadar "Kızılay'a zırnık yok, yardım filan etmeyiz" diye meydanda dolaşanlar.

Çok garip değil mi?

***

Garip, ama oluyor işte...

Her şeyi çarpıtmaya ve kirletmeye çalışan, atılan bütün adımlardan siyasi rant elde etmek için çırpınan bir güruhla karşı karşıyayız.

Mehmetçik bölgede canını dişine takıyor, çok büyük organizasyonlar gerçekleştiriyor. "Niye erken gelmedin" deyip, karalamaya çalışıyorlar.

Kızılay büyük bir seferberlik içinde. Onu da üç-beş çadır üzerinden yaralamak için çırpınıyorlar.

Devlet seferber, yara sarmak, konut yapmak için çırpınıyor. Kirletip suçlamak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Maksadı üzüm yemek değil hiçbirinin. Düpedüz ve çok açık bağcı dövmek!"