"Ah şu ilahiyatçılar! Bu tür din adamları cehennemin köpekleri olacak"

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, dini değerleri istismar eden kötü din adamlarının tehlikelerine dikkat çekti. Bol, bu tür din adamlarının cehennemin köpekleri olacağını ifade etti ve kıyametin bu kişiler yüzünden kopacağını belirtti. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sözlerine atıfta bulunarak Türkiye’de eğitimli din adamı yetiştirilemediğini vurgulayan Bol, halkın cahil din adamlarının eline bırakıldığını söyledi. Bol, ilahiyatçıları, dinlerine sahip çıkmaları ve şeytanları ifşa etmeleri gerektiği konusunda uyardı. Bol, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kafaları bulandırmamak için baştan şu tespiti yapalım; insanların en iyileri ve hayırlıları, onları ebedi mutluluğa eriştirecek yol ve yöntemleri gösteren peygamberlerdir (selam ve en iyi dualar onların üzerine olsun) ve onların varisleri olan gerçek din âlimleridir.

Her şey zıddıyla kaim olduğuna göre, insanların en şerli olanları, en kötüleri de dini dünya menfaati için kullanan, insanları saptıran ve onların ebedi felaketlerine sebep olan kötü din adamlarıdır.

Burada iki hususa dikkatinizi çekmek isterim: Birincisi, bahse konu olan bu denli kötü din adamları, cehennem ehlinin köpekleri olacaktır (Hadis-i Şerif).

İkincisi de kıyamet bu denli kötü din adamları yüzünden kopacaktır (Dünya bile bu soysuzların alçaklıklarına daha fazla tahammül edemeyecektir!).

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ifade ettiği gibi dini ve din eğitimini ihmal ederek münevver (Doğu ile Batı’yı bilen, din ilimlerinde mütehassıs, pozitif bilimlere aşina, pedagojik eğitimli) din adamı yetiştirmedik; cami kürsüleri cahil cühelanın elinde kaldı. Halkımızı bunların eline teslim ettik. Camiye giden cahil oldu, gitmeyen köksüz kaldı.

(...) Sonuç itibarıyla dinden bihaber nesiller eliyle onlarca yıl geçirdik. Dinini bilmeyen şeytanın maskarası olur; nitekim oldu da.

(...) İlahiyatçılarımız ve Diyanet erbabı yazının başında işaret edilen, istenmeyen durumlara düşmek istemiyorlarsa, gereğini yapsınlar; dinlerine sahip çıksınlar ve aziz dinlerine musallat olan iblisleri tespit ve ilan etsinler.

Susup ve hatta destek olup üç günlük dünya için ebediyetlerini feda etmesinler!

Yalnızca kendilerini değil onlara inanan ve peşlerinden giden kitleleri de sonsuz felakete sürüklüyorlar."

{relation id:1880552 slug:'bir-tokat-birine-bir-tokat-digerine-ahmet-hakandan-o-iki-isme-efsane-kapak'}{relation id:1880541 slug:'bu-israil-icin-sonun-baslangici-olacak-hamasin-zaferi-yakin'}{relation id:1880555 slug:'bu-nasil-bir-iki-yuzluluk-boyle-resmen-canak-tutuyorlar'}{relation id:1880545 slug:'bunlardan-her-alcaklik-beklenir-gazze-soykirimini-gizlemek-icin-sonunda-bu-namussuzlugu-da-yaptilar'}{relation id:1880547 slug:'cem-kucuk-o-utanmazlarin-maskesini-bir-bir-indirdi-bunlar-hakikaten-tam-iki-yuzlu'}{relation id:1880537 slug:'chpde-buyuk-firtina-koptu-kim-kimle-beraber-neyin-pesinde-her-sey-karmakarisik'}{relation id:1880526 slug:'chpde-kimyasal-reaksiyon-partideki-degisimler-baslarini-dondurdu'}{relation id:1880556 slug:'erdogan-ve-sisi-bunun-icin-harekete-gececek-bu-gerceklesirse-butun-planlar-alt-ust-olur'}