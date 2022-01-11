‘Ah Kemal Bey ahhhh ağzından mı kaçtı!’ Kılıçdaroğlu’nun vaadi yandaşa tosladı

Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, Kılıçdaroğlu’nun “asgari ücret” vaadini bugünkü köşesinde değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun vaadi yandaşa tosladı

“Namus sözü” dediği halde bugüne kadar verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemlerini eleştiren Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, “Hatalı olabilirim ama niyetim halistir…” başlıklı yazısında şunları söyledi:

“İktidar olduğumuzda çalışmayan herkese asgari ücret vereceğiz” demeseydi…

Belli ki ağzından kaçtı o cümle…

Çünkü…

Liberal demokrat kapitalist (Sosyal demokrat da olabilir tabii ki) bir sistemde…

Çalışmayanlara da asgari ücret vermek demek:

Asgari ücretle çalışanlara:

“İşten ayrılın, asgari ücret alın ve ayrıca bir de merdiven altında kayıt dışı para kazanın” demektir…

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Ah Kemal Bey ahhhh…

Lütfen daha özenli olunuz…”