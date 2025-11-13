‘Ah be Ekrem ahh’ Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na manidar sözler

Kısa süre önce CHP’den ihraç edilen CHP eski İstanbul İl Başkanı ve 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Nuray Başaran’ın programına konuk olarak “eski ilçe başkanım” dediği Ekrem İmamoğlu’na manidar sözler söyledi.

“ Dilim varmıyor bunları anlatmaya, içim acıyor...” diyen Şimşek şu ifadeleri kullandı: “Ah be Ekrem be... Benim ilçe başkanımdı. Ah be Ekrem be. Keşke yola çıktıklarını yolda bulduklarınla değiştirmeseydin. İtirafçıların hepsi daha sonra etrafına dizilenler. Yola çıktığın kim senin? Kemal Kılıçdaroğlu. Yolda bulduklarınla değiştirdin Kılıçdaroğlu’nu. Rahmetli anam derdi ki; ‘Allah kimseye taşıyamayacağı yükü nasip etmesin’ Mevkiyi, makamı, evladı, devleti, serveti, şanı, şöhreti, bağışlayın avradı, bunları taşımak taşımak çok zordur. Bunlar ateştir yakar insanı”