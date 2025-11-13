  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Filistin karşıtı kulübe şok! Büyük ceza ödeyecek

Rüşvet pazarlığı iddianamede “kreş” olarak ortaya çıktı. Rüşvetin adı “kreşe yardım”

Gürcistan'da kargo uçağımız düşmüştü: Son şehidimizin naaşı da bulundu

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren net cevap geldi. Bağ-Kur’luya 7200 müjdesi

Milli kumar olur mu? Bahis, Kumar ve Piyango rezaleti bitsin

23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Köstebek, kızıl saçlı kadın savcı
Siyaset ‘Ah be Ekrem ahh’ Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na manidar sözler
Siyaset

‘Ah be Ekrem ahh’ Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na manidar sözler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kısa süre önce CHP’den ihraç edilen CHP eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, katıldığı programda Ekrem İmamoğlu’na manidar sözler söyledi.

Kısa süre önce CHP’den ihraç edilen CHP eski İstanbul İl Başkanı ve 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Nuray Başaran’ın programına konuk olarak “eski ilçe başkanım” dediği Ekrem İmamoğlu’na manidar sözler söyledi.

“ Dilim varmıyor bunları anlatmaya, içim acıyor...” diyen Şimşek şu ifadeleri kullandı: “Ah be Ekrem be... Benim ilçe başkanımdı. Ah be Ekrem be. Keşke yola çıktıklarını yolda bulduklarınla değiştirmeseydin. İtirafçıların hepsi daha sonra etrafına dizilenler. Yola çıktığın kim senin? Kemal Kılıçdaroğlu. Yolda bulduklarınla değiştirdin Kılıçdaroğlu’nu. Rahmetli anam derdi ki; ‘Allah kimseye taşıyamayacağı yükü nasip etmesin’ Mevkiyi, makamı, evladı, devleti, serveti, şanı, şöhreti, bağışlayın avradı, bunları taşımak taşımak çok zordur. Bunlar ateştir yakar insanı”

"İskemle yok" skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak
“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

Gündem

“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

31 milyonluk kamu zararı iddiası! CHP’li belediyelerde bir vurgun daha
31 milyonluk kamu zararı iddiası! CHP’li belediyelerde bir vurgun daha

Gündem

31 milyonluk kamu zararı iddiası! CHP’li belediyelerde bir vurgun daha

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gündem

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Bir türlü akıllanmayan CHP’liler kırmızı kart gösterdi. Bakan Bak vurdu gol oldu!
Bir türlü akıllanmayan CHP’liler kırmızı kart gösterdi. Bakan Bak vurdu gol oldu!

Gündem

Bir türlü akıllanmayan CHP’liler kırmızı kart gösterdi. Bakan Bak vurdu gol oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?
Dünya

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Ş..
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara "Yazıklar Olsun" diye seslendi
Gündem

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp suçlarından tutuklu bulu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23