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Siyaset Ağzını açmadı! Akşener, Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala karşı tek kelime söyleyemedi
Siyaset

Ağzını açmadı! Akşener, Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala karşı tek kelime söyleyemedi

CHP’li Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TSK için sarf ettiği, “Satılık ordu” şeklindeki skandal sözleri hakkında, sözde ülkücü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ağzını açıp tek kelime söyleyemedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:24:00 - 2020-12-02 09:26:25
Ağzını açmadı! Akşener, Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala karşı tek kelime söyleyemedi

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik çirkin sözleriyle ölgili özellikle milliyetçi tabana hitap eden İYİ Parti'nin suskunluğa bürünmesi dikkat çekti. İYİ Parti'deki "Türk ordusu satıldı" suskunluğuna dün TBMM'de İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Meral Akşener de katıldı. Akşener, grup toplantısı boyunca CHP'li milletvekilinin imza attığı skandalla ilgili tek kelime etmedi.

Akşener bugünkü grup konuşmasında, Katar'la yapılan anlaşmaları eleştirdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zamanki düşmanca üslupla yüklendi.

Asgari ücret talebini de dile getiren Akşener, koronavirüs önlemlerini eleştirip 14 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi.

Ancak Akşener, siyaset gündeminin ilk sırasında yer alan CHP'li Başarır'ın "Türk ordusu satıldı" iftirası için ağzını bile açmadı. Akşener'in, Başarır hakkında bir kelime bile söyleyememesi, "Neden?" sorusunu akıllara getirdi. Akşener'in, istifalar ve taban rahatsızlığı nedeniyle dağılmak üzere olan Millet İttifakı'nı biraz daha ayakta tutabilmek için Başarır hakkında konuşmadığı belirtiliyor. Meral Akşener ve İYİ Parti'nin bu konuda daha ne kadar suskun kalmayı sürdüreceği merak ediliyor.

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Yorumlar

Hacı Şaban

senden milliyetçi olursa imamoğluda Ayasofya imam olur
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Hamza

Söyleyemez bunlar Erdoğan düşmanı na.kör ler
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