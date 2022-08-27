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Dünya Ağzındaki baklayı sonunda çıkardı... Putin'in adamından bomba itiraflar
Dünya

Ağzındaki baklayı sonunda çıkardı... Putin'in adamından bomba itiraflar

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, "Kiev NATO’ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna’da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 13:00:00 -
Ağzındaki baklayı sonunda çıkardı... Putin'in adamından bomba itiraflar

 

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yeni bir açıklamada bulundu. Medvedev açıklamasında, "Kiev’in NATO’ya katılmaktan vazgeçmesi hayati önem taşıyan bir karardır. Ancak Kiev NATO’ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna’da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak" dedi.

"Zelenskiy ile görüşmeye hazırdık"

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Medvedev açıklamasında, Rusya- Ukrayna arasında duraklayan barış müzakereleri konusuna da değindi. Medvedev, "Rusya, olayların gelişimine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşebilir. Daha önce Zelenskiy ile görüşmeye hazırdık" ifadelerini kullandı.

Medvedev ayrıca açıklamasında, ABD tarafından Ukrayna’ya gönderilen HIMARS çoklu roketatarların savaşta önemli bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Ancak ABD'nin gönderdiği silahlar daha uzun mesafelerdeki hedefleri vurabilirse bunun değişebileceğini belirtti.

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Yorumlar

ali

is bitti artik,kimse bundan sonra oyle boyle isler beklemesin.
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