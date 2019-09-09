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Ağustosta en fazla reel getiri külçe altından

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde ağustos ayında en fazla reel getiri, külçe altından elde edildi

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:22
Ağustosta en fazla reel getiri külçe altından

ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ağustosta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,06, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,53 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4,13, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,92, dolar yüzde 0,23 ile yatırımcısına kazandırırken, avro yüzde 0,66, BIST 100 endeksi de yüzde 2,43 oranında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 2,64, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,46 getiri sağladı. Ağustosta dolar yüzde 1,21, avro yüzde 2,09 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,84 oranında yatırımcısında kayba yola açtı.

DİBS 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,24, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,85 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Avro Yİ-ÜFE ile indirgendiğine yüzde 5,84, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,27 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araçlar olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,63, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,37 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,56, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,76 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım araçları oldu.

-Yıllık en çok DİBS kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,30, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,64 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, avronun Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,55, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 18,67 ile en çok kaybettiren yatırım araçları olduğu belirlendi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:22
  1. ağustos
  2. Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
  3. Türkiye İstatistik Kurumu

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