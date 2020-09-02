Ağustos ayında en fazla ihracatı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen ay 1 milyar 545 milyon 731 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 1 milyar 545 milyon 731 bin dolarlık ihracata imza attı.

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünü 1 milyar 544 milyon 708 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 374 milyon 942 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ağustos ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 39,3'le fındık ve mamülleri sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 7,4'lük azalışla 9 milyar 425 milyon 541 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 10,2 yükselişle 1 milyar 684 milyon 43 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda yüzde 5,2 azalışla 322 milyon 676 bin dolarlık ihracat yapıldı.





-En çok ihracat Almanya'ya gerçekleşti

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 210 milyon dolar ile Almanya, 989,2 milyon dolar ile İngiltere ve 739,6 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,3’e yükseldi.Aralarında İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda’nın da yer aldığı tam 14 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 5,15 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,3 seviyesine düştü.

İllerin ihracatına bakıldığında, ağustos ayında 51 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 5 milyar 158 milyon dolarla İstanbul, 863 milyon dolarla Bursa ve 778 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 514 artışla 21 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 132 artışla 12 milyon dolara ulaşan Adıyaman ve yüzde 73 artışla 21 milyon dolar ihracat yapan Ordu’da yaşandı. Mardin’de makine sektörü ihracatını 14 kat artırırken, Şırnak’ta yaş meyve sebze sektörünün ihracatını yüzde 270, Konya’da savunma ve havacılık sektörünün ihracatını yüzde 263 artırdığı görüldü.





-171 ülkeye TL ile ihracat yapıldı

Ay boyunca 171 ülkeye toplam 3 milyar 703 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6.114 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

Miktar bazında ihracat ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 11,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, ağustos ayında avro -dolar paritesinin pozitif etkisi 331 milyon 848 bin dolar oldu.

TİM verilerine göre, 2019 -2020 ağustos ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 AĞUSTOS SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2019 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) 2018 - 2019 2019 - 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) I. TARIM 1.528.029 1.684.043 10,2 14,7 22.705.893 24.023.936 5,8 15,8 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 931.635 1.076.151 15,5 9,4 14.810.346 16.249.462 9,7 10,7 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 480.724 545.057 13,4 4,8 6.704.010 7.123.534 6,3 4,7 Yaş Meyve ve Sebze 109.802 130.167 18,5 1,1 2.142.233 2.548.046 18,9 1,7 Meyve Sebze Mamulleri 127.804 130.755 2,3 1,1 1.544.122 1.600.258 3,6 1,1 Kuru Meyve ve Mamulleri 71.930 85.076 18,3 0,7 1.413.996 1.396.986 -1,2 0,9 Fındık ve Mamulleri 66.613 92.821 39,3 0,8 1.608.502 2.302.242 43,1 1,5 Zeytin ve Zeytinyağı 16.541 14.969 -9,5 0,1 313.610 266.474 -15,0 0,2 Tütün 52.339 71.255 36,1 0,6 983.902 912.022 -7,3 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 5.882 6.051 2,9 0,0 99.971 99.900 -0,1 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 183.384 180.267 -1,7 1,4 2.567.209 2.350.774 -8,4 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 183.384 180.267 -1,7 1,4 2.567.209 2.350.774 -8,4 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 413.010 427.625 3,5 3,4 5.328.338 5.423.699 1,8 3,3 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 413.010 427.625 3,5 3,4 5.328.338 5.423.699 1,8 3,3 II. SANAYİ 10.182.332 9.425.541 -7,4 75,6 138.379.895 124.222.367 -10,2 74,9 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 881.581 872.888 -1,0 7,0 12.174.802 10.861.706 -10,8 6,6 Tekstil ve Hammaddeleri 572.542 569.010 -0,6 4,6 8.107.938 7.008.753 -13,6 4,2 Deri ve Deri Mamulleri 134.374 98.303 -26,8 0,8 1.670.357 1.390.340 -16,8 0,8 Halı 174.665 205.575 17,7 1,6 2.396.507 2.462.613 2,8 1,5 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.628.379 1.374.942 -15,6 11,0 19.475.274 18.709.745 -3,9 11,3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.628.379 1.374.942 -15,6 11,0 19.475.274 18.709.745 -3,9 11,3 C. SANAYİ MAMULLERİ 7.672.372 7.177.710 -6,4 57,6 106.729.820 94.650.915 -11,3 57,1 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.394.152 1.545.731 10,9 12,4 17.626.913 16.239.982 -7,9 9,8 Otomotiv Endüstrisi 1.740.661 1.544.708 -11,3 12,4 30.716.326 25.168.937 -18,1 15,2 Gemi ve Yat 109.693 120.028 9,4 1,0 941.822 1.114.673 18,4 0,7 Elektrik Elektronik 847.901 852.900 0,6 6,8 11.327.745 10.611.469 -6,3 6,4 Makine ve Aksamları 574.331 572.246 -0,4 4,6 7.733.023 7.373.641 -4,6 4,4 Demir ve Demir Dışı Metaller 611.245 615.732 0,7 4,9 8.128.119 7.857.940 -3,3 4,7 Çelik 1.015.953 878.409 -13,5 7,0 15.405.376 12.304.385 -20,1 7,4 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 284.201 319.613 12,5 2,6 3.343.780 3.568.519 6,7 2,2 Mücevher 566.132 187.337 -66,9 1,5 4.304.588 3.520.866 -18,2 2,1 Savunma ve Havacılık Sanayii 175.315 177.466 1,2 1,4 2.489.175 2.303.401 -7,5 1,4 İklimlendirme Sanayii 345.201 355.827 3,1 2,9 4.592.334 4.483.981 -2,4 2,7 Diğer Sanayi Ürünleri 7.588 7.710 1,6 0,1 120.618 103.120 -14,5 0,1 III. MADENCİLİK 340.265 322.676 -5,2 2,6 4.399.386 4.008.350 -8,9 2,4 Madencilik Ürünleri 340.265 322.676 -5,2 2,6 4.399.386 4.008.350 -8,9 2,4 T O P L A M (TİM*) 12.050.626 11.432.260 -5,1 91,7 165.485.175 152.254.652 -8,0 91,8 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.172.250 1.031.101 -12,0 8,3 14.904.412 13.537.356 -9,2 8,2 GENEL İHRACAT TOPLAMI 13.222.876 12.463.361 -5,7 100,0 180.389.587 165.792.008 -8,1 100,0







