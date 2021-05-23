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Spor Agüero son maçında rekor kırdı
Spor

Agüero son maçında rekor kırdı

Manchester City tarihinin en golcü oyuncusu Sergio Agüero son maçında kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 21:07:00 -
Agüero son maçında rekor kırdı

Manchester City tarihinin en golcü oyuncusu Sergio Agüero, takımdan ayrılacağını daha önce açıklamıştı. Agüero, City forması altında son maçına Everton karşısında çıktı.

Oyuna sonradan giren Arjantinli oyuncu toplamda 184 gole ulaştı ve Premier Lig'de tek takımda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı. Bu rekor daha önce Manchester United forması altında 183 gole ulaşan Wayne Rooney'e aitti.

Agüero aynı zamanda Premier Lig tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncu rekoruna da sahip.

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