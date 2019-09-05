Ağrılı Milli Sporcu Dünya Boks Şampiyonasına katılacak

Ağrılı Milli Boksör Bayram Malkan, Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Boks Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Daha önce düzenlenen ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok başarı elde eden Bayram Malkan, dünya boks şampiyonasında mücadele edecek.

AİBA Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası 07 Eylül ila 21 Eylül 2019 tarihleri arasında Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde düzenlenecek.

Ağrı’lı Milli Boksör Bayram Malkan 81 kilogramda turnuvaya katılacaktır. Malkan milli takım kafilesi ile birlikte 6 Eylül’de Rusya’ya gidecek.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir konuyla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

’’AİBA Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonasında Ülkemizi temsil edecek olan Milli Sporcumuz Bayram Malkan’a yürekten başarılar diliyoruz. Sporcumuz daha önce olduğu gibi yine bu şampiyonada da madalya elde edeceğine inancımız tamdır. Tekrardan tüm milli takım sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum.’’

Boks antrenörü Volkan Sarı ise ’’Dünya şampiyonası öncesi çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Sarı, hedefimiz dünya şampiyonasında madalya kazanmaktır. Daha sonra 2020 Olimpiyat oyunlarına vize alıp, olimpiyat oyunlarına katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz’’ şeklinde konuştu.