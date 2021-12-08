Ağrıları artınca doktora gitti, bacağından mermi çıktı!
Nevşehir’de bacağından tüfekle vurulan kişi, gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Olaydan 13 sonra dizindeki ağrının şiddeti artmaya başlayınca tekrar hastaneye giden kişi hayatının şokunu yaşadı. Adamın diz kapağında mermi olduğu anlaşıldı.
Nevşehir’de girdiği tartışma sonrası bacağından tüfekle vurulan Kenan Değerlier, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Dizinden yaralanan Değerlier, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Mermi 13 gün sonra fark edildi
13 gün sonra diz kapağındaki ağrıların artmasıyla yeniden hastaneye müracaat eden Değerlier, burada hayatının şokunu yaşadı. Değerlier’in diz kapağında mermi olduğu anlaşıldı. Ortopedi polikliniğine sevk edilen şahsın diz kapağındaki mermi ameliyatla alındı.