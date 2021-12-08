  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ağrıları artınca doktora gitti, bacağından mermi çıktı!
Yerel

Ağrıları artınca doktora gitti, bacağından mermi çıktı!

Nevşehir’de bacağından tüfekle vurulan kişi, gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Olaydan 13 sonra dizindeki ağrının şiddeti artmaya başlayınca tekrar hastaneye giden kişi hayatının şokunu yaşadı. Adamın diz kapağında mermi olduğu anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 16:19:00 - 2021-12-08 16:30:11
Ağrıları artınca doktora gitti, bacağından mermi çıktı!

Nevşehir’de girdiği tartışma sonrası bacağından tüfekle vurulan Kenan Değerlier, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Dizinden yaralanan Değerlier, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mermi 13 gün sonra fark edildi

13 gün sonra diz kapağındaki ağrıların artmasıyla yeniden hastaneye müracaat eden Değerlier, burada hayatının şokunu yaşadı. Değerlier’in diz kapağında mermi olduğu anlaşıldı. Ortopedi polikliniğine sevk edilen şahsın diz kapağındaki mermi ameliyatla alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Faiz indirimi sürerse dolar ne kadar olur?
Ekonomi

Faiz indirimi sürerse dolar ne kadar olur?

Dövizde yaşanan sert dalgalanmayı değerlendiren ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası’nın faiz indirimine ara vermemesi durumunda doların 1..
Sadece Türkiye'de bulundu! Elmastan çok daha değerli
Gündem

Sadece Türkiye'de bulundu! Elmastan çok daha değerli

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan diaspor taşı Türkiye ekonomisi için büyük önem arz ediyor.
Huylu huyundan vazgeçmiyor! Fatih Altaylı Cübbeli'yi böyle tuzağa düşürmüş
Gündem

Huylu huyundan vazgeçmiyor! Fatih Altaylı Cübbeli'yi böyle tuzağa düşürmüş

Fatih Altaylı Cübbeli Ahmet Hoca ile yaptığı ‘faiz’ sohbetinden işine gelen kısımları köşesine taşıyarak tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay