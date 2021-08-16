Ağrı'dan dehşete düşüren haber: Ölü ve yaralılar var
Ağrı'nın Tutak ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada kan döküldü. İlk açıklamalara göre; 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Kılıçgediği köyünde akrabalar arasında kız alıp verme meselesi ile başlayan tartışma taşlı, silahlı kavgaya dönüştü.
Silahlı kavgada kurşunların hedefi olan F.U., H.U. ve İ.U. olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
Yaralılar merkez ve ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, köyde ve ilçe hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.