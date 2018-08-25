Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, 21 Ağustos'ta PKK'ya yönelik operasyonlarda ağır yaralanan bir askerimizin şehit olduğunu bildirdi.

TSK, "Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.