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Aktüel

Ağrı'da zırhlı askeri araç ile minibüs çarpıştı: 1 ağır yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:49:12 -
Ağrı'da zırhlı askeri araç ile minibüs çarpıştı: 1 ağır yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, zırhlı askeri araç ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Doğubayazıt merkezden çevre yolu istikametine giden Hacı Kandemir (47) idaresindeki 27 AJE 91 plakalı minibüs, Iğdır yolu ışıklı kavşakta, Ağrı istikametinden gelen zırhlı askeri araçla çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve vatandaşlar ile ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan minibüs sürücüsü Kandemir, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hacı Kandemir'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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