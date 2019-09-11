Ağrı'da zırhlı askeri araç devrildi: 3 yaralı
Doğubayazıt ilçesinde şarampole devrilen zırhlı askeri araçtaki 3 asker hafif yaralandı.11 Eylül 2019 Çarşamba 16:35
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.
Devriye görevi için ilçeye bağlı Esnemez köyüne giden güvenlik güçlerini taşıyan Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Ağrı-İran kara yolunun Esnemez köyü yol ayrımında şarampole devrildi.
Askerlerin sağlık durumu iyi
Kazada yaralanan 3 asker, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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