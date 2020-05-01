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Aktüel

Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar arasındaki kavgada 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:57:44 -
Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar arasındaki kavgada 7 kişi yaralandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta memuru ile 4 seyyar satıcı hafif yaralandı.

Zabıta ekipleri, ilçede sürdürdükleri rutin denetimleri sırasında Tuhafiyeciler Caddesi'nde karşılaştıkları seyyar satıcıları, kendileri için ayrılan pazar yerine geçip satışlarını orada yapmaları konusunda uyardı.

Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı.

Olay yerinde bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, kavgada seyyar satıcıların zabıta ekiplerine kemer ve sopalarla saldırdıkları görüldü.

Kavgada hafif yaralanan 3 zabıta memuru ile 4 seyyar satıcının, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kendi imkanlarıyla giderek ayakta tedavi olduğu öğrenildi.


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