Ağrı'da verim yüzde 50 arttı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız dün ayçiçeği ve buğday tarlalarında incelemelerde bulundu. Çelebi, tarım ürünlerinde bu yılı altın yıl olarak gördüklerini belirterek “Ayçiçeği, silajlık mısır, arpa, buğday ve diğer tarım ürünlerinde büyük bir verim var. Geçen sene çok kuraklık vardı. Çok güzel bir yağmur yağdı ve çiftçimizin yüzü güldü. Bu sene Ağrı'nın tarımdaki altın vuruş yılı olarak tarihe geçmesini arzu ediyoruz. Çok sevinçliyiz” dedi.

Her yıl böyle olsa herkes çok mutlu olur

Ziraat Odası Başkanı Yıldız ise bu sene yağışlar ve Yazıcı Barajı'ndan gelen suyla tarım ürünlerinin iyi durumda olduğunu aktardı. Çiftçi Nazif Acarbay de bu sene geçen seneye göre daha çok buğday elde ettiklerini dile getirerek, "Bu sene yağmur bol olduğu için yüzde 50'ye yakın verim arttı. Yağmurun yağmasını bekliyoruz ve daha sonra tarlaları ekeceğiz. Ayçiçeği, silajlık mısır, yonca ve korunga gibi birçok üründe verim arttı. Her sene böyle artış olsa çok mutlu oluruz" diye konuştu.