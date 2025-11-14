Ağrı’da uluslararası güzergâhlardan gelen TIR’larda metamfetamin ele geçirildi
Ağrı’da jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonla, uluslararası yollardan Türkiye’ye giriş yapan iki TIR’da yüksek miktarda metamfetamin bulundu.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları iki şüpheliye ait araçlarda detaylı arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda TIR’ların çekici ve dorse bölümlerine gizlenmiş 2 kilo 698 gram sıvı metamfetamin ile 7 kilo 876 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.