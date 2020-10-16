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Aktüel Ağrı'da trafik kurallarına uymayan 9 okul servis aracına ceza
Aktüel

Ağrı'da trafik kurallarına uymayan 9 okul servis aracına ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-16 22:21:43 -
Ağrı'da trafik kurallarına uymayan 9 okul servis aracına ceza

AĞRI (AA) - Ağrı'da jandarma ve polis ekiplerince okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 9 okul servis araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yüz yüze eğitimin başlamasıyla çocukların güven içerisinde eğitimlerine devam etmesini sağlamak amacıyla okul servis araçları denetlendi.

Bu kapsamda 236 okul servis aracını denetleyen ekipler, eksikliği veya kural ihlali tespit edilen 9 araç sürücüsüne para cezası uyguladı.

Ekipler, denetimlerde sürücülere maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulundu.


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