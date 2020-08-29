  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı'da şehit edilen uzman çavuşun Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
Aktüel

Ağrı'da şehit edilen uzman çavuşun Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 17:49:32 -
Ağrı'da şehit edilen uzman çavuşun Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

MERSİN (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda İran istikametinden sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş İdris Şahin'in şehadet haberi, Mersin'in Toroslar ilçesindeki ailesine ulaştı.

Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Kalaycıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Şeyda Gülden ve İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, 25 yaşındaki şehidin Halkkent Mahallesi'nde yaşayan annesi Perizade Şahin'e şehadet haberini iletti.

Haberin duyulmasının ardından Şahin ailesinin yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Ailenin evine ve mahalledeki binalara, Türk bayrağı asıldı.

İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Şahin, sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül
Teknoloji

Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excel..
Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı
Gündem

Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim Hindistan basınına damgasını vurdu. Türkiye'nin bölgede genişleme çabası içer..
Akşener’den Millet İttifakı’nı sarsacak 2023 çıkışı!
Siyaset

Akşener’den Millet İttifakı’nı sarsacak 2023 çıkışı!

Muhalif seçmen ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı 2023’te aday olarak görmek isterken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmalara başladı. Buna karşı..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı