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Aktüel

Ağrı'da otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:34:25 -
Ağrı'da otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Burhanettin Diler idaresindeki 53 AAN 032 plakalı otomobil ile Telat Karakuş yönetimindeki 34 BBD 232 plakalı tır, Ağrı-Erzurum kara yolu Eleşkirt Yeşilova köyü mevkisinde çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü Diler ile Yunus, Cahit ve Sefer Çay, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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