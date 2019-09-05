Ağrı’da okula uyum haftası başladı

Ağrı’da 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı.

Ağrı’da okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Kentte velileriyle okula gelen yeni öğrenciler, okulu, öğretmenlerini ve yeni arkadaşlarını tanımaya çalıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Tekin, öğrencilerin okulu tanımaları ve okula alışmaları için uyum haftasının önemli olduğunu belirtti. Uyum haftasının amacının öğrencilerin okul kaygısını azaltmak, okula alışma sürecini hızlandırmak ve öğrencilere okulu sevdirmek olduğunu ifade eden Tekin,”2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla parlayan gözleri ve gülümseyen yüzleri ile öğrencilerimizle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızın ve onların fedakar öğretmenlerinin geçen yaz tatilinin ardından okula başlama heyecanlarını yürekten hissediyor, sevinçlerini en kalbi duygularımla paylaşıyorum. Okullarımızda hayata hazırladığımız çocuklarımızın bilgi ve beceri seviyeleri geliştikçe kendilerine olan güvenleri de artmakta, kendilerine yetebilme becerileri de gelişmektedir. Öğrencilerimiz de bu beceriler geliştikçe toplumla ve kendileriyle barışık bir hayat sürmekte, toplum hayatına nitelikli katkılar sunmaktadır. Bu gelişimde en büyük pay hiç şüphesiz değerli öğretmenlerimizle öğrencilerimizin fedakar anne babalarına aittir. Öğrencilerimizin daha nitelikli bir eğitim almaları için eğitim ortamlarımızı iyileştirme, materyal ve donanım olarak en iyi seviyeye çıkarma adına tüm gayretlerimizle çalışıyoruz. İnanıyorum ki tüm öğrencilerimiz birbirinden değerlidir ve nitelikli bir eğitim alma hakkına sahiptir. Onların bu haklarından en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak adına üzerimize düşen görevleri biliyor, bunları yerine getirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz”dedi.