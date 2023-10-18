Ağrı'da kurbağa kaçakçılarına 1 milyon lira ceza verildi
Ağrı'da, Çevre Kanunu'na karşı gelen 6 kişiye 1 milyon 465 bin 890 Türk lirası idari para cezası uygulandı.
Ağrı'da, Çevre Kanunu'na karşı gelen 6 kişiye 1 milyon 465 bin 890 Türk lirası idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, temmuz ayından bu zamana biyokaçakçılık ile mücadelede Çevre Kanunu'na karşı gelen şahıslara yönelik çalışma yürütüyor.
Kanuna karşı geldikleri tespit edilen 6 kişiye 1 milyon 465 bin 890 Türk lirası idari para cezası verildi.
Aramalarda ele geçirilen 218 kilogram canlı kurbağa ile 5 kilo 556 gram salep soğanı Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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