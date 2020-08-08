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Aktüel

Ağrı'da kuaföre giden gelin, trafik kazasında hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:10:21 -
Ağrı'da kuaföre giden gelin, trafik kazasında hayatını kaybetti

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde, düğün hazırlıkları için kuaföre giden çiftin bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu gelin hayatını kaybetti, damat ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Bugün yapacakları düğüne hazırlanmak için kuaföre giden gelin Gülten Kutluay (19) ve damat Bülent Tanay'ın içinde bulunduğu Serkan Tanay yönetimindeki 34 VZ 4129 plakalı kamyonet, Karaağaç köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, gelin Kutluay olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan damat Tanay ile sürücü Serkan Tanay (25) ve araçta bulunan Sevim Yamak (12) yaralandı.

Köylüler tarafından Tutak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı'ya sevk edildi.

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