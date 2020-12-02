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Aktüel Ağrı'da Kovid-19 kurallarına uymayan 5 kişiye para cezası
Aktüel

Ağrı'da Kovid-19 kurallarına uymayan 5 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-02 22:44:04 -
Ağrı'da Kovid-19 kurallarına uymayan 5 kişiye para cezası

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 5 kişiye 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce aralarında cami, kafe, konaklama yeri ve restoran gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 509 nokta denetlendi.

Taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetleyen ekipler, Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik çalışmalarda, karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.


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