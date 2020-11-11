Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 8 kişiye para cezası verildi

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında kıraathane, konaklama yeri, nikah salonu, cami, kafe, kuaför ve çay bahçesi gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 550 nokta ekiplerce denetlendi.

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetleme yaptı.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal eden 8 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.



