  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı'da kaza: 2 uzman çavuş ağır yaralandı
Aktüel

Ağrı'da kaza: 2 uzman çavuş ağır yaralandı

Ağrı-Doğubayazıt'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 uzman çavuş ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 21:41:00 -
Ağrı'da kaza: 2 uzman çavuş ağır yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 uzman çavuş ağır yaralandı.

Uzman Çavuş R.B.G. yönetimindeki 81 ABL 952 plakalı otomobil, İshak Paşa Sarayı yolu Sarıgül Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Uzman Çavuş E.Ş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji sonunda tarih verdi! İstanbul’a kar geliyor
Gündem

Meteoroloji sonunda tarih verdi! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji, bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, Edirne..
Başakşehir 90+2'de kazandı
Spor

Başakşehir 90+2'de kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı. ..
İşte Ekrem İmamoğlu'nun çuvalladığı anlar! Yine rezil oldu
Siyaset

İşte Ekrem İmamoğlu'nun çuvalladığı anlar! Yine rezil oldu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kameralar karşısında çuvalladığı anlar sosyal medyada dalga konusu oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay