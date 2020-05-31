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Aktüel

Ağrı'da kaybolan zihinsel engelli kadın AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:10:47 -
Ağrı'da kaybolan zihinsel engelli kadın AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan 42 yaşındaki zihinsel engelli kadın, ekipler tarafından bulundu.

Dün sabah saatlerinde evden çıkan ve bir daha dönmeyen Işık Y'den haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, Işık Y'nin bulunması için çalışma başlattı. Gelen bir ihbarı değerlendiren 8 kişilik AFAD ve jandarma ekibi, aramalarını Yukarı Köşk köyü çevresinde yoğunlaştırdı.

Ekipler, uzun süren çalışmalar sonucu köye 3 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda Işık Y'yi buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Işık Y, tedbir amacıyla İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


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