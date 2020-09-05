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Aktüel Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza
Aktüel

Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-05 22:54:26 -
Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 275 kişiden oluşan ekiplerle, kuaför, spor salonu, cami, pazar yerleri, çay bahçeleri ve restoranların da aralarında bulunduğu bin 352 iş yerinde denetim yaptı.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri de 201 ticari taksi ile 106 toplu ulaşım aracını denetledi.

Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uyguladı.



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