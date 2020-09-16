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Aktüel Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişiye para cezası
Aktüel

Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-16 23:26:37 -
Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişiye para cezası

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındami karantina kuralına uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce aralarında çay bahçeleri, restoranlar, nikah salonları, kuaförler ve pazar yeri gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 545 noktada denetim yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri de ticari taksiler ile toplu ulaşım araçlarında denetimler gerçekleştirdi.

Pozitif ve temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 3 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazdı.

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