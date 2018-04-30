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Ağrı'da kamyonet ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Doğubayazıt ilçesinde, kamyonet ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:11
Ağrı'da kamyonet ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Doğubayazıt- Ağrı yolunun 25inci kilometresinde, Suluçam köyü mevkisinde meydana geldi. Doğubayazıttan Ağrı yönüne giden Ahmet Uçar yönetimindeki 04 AF 682 plakalı mermer yüklü kamyonet, karşıdan gelen, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Kazada kamyonet kullanılamaz hale gelirken, sürücü Ahmet Uçar ile yanındaki Yavuz Ege hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle refüje devrilen TIR'ın sürücüsü ise yaralandı.

 TIR sürücüsü, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Uçar ile Yavuz Ege'nin cenazeleri ise jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından ambulansla morga götürüldü.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, acı haberi alıp, olay yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 18:11
  1. Ağrı
  2. kaza
  3. yaşam haberleri

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