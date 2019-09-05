Ağrı’da içme suları sağlık kriterlerine uygun

Ağrı Belediyesi, içme suları ilgili yapılan analizde, içme suyu ile ilgili her hangi bir sorun olmadığını bildirdi.

Ağrı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ağrı Belediyesi bünyesinde bulunan su arıtma tesisinden alınan örneklerin düzenli olarak Halk Sağlığı Laboratuvarıda analiz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“ Son günlerde Belediyemizce sağlanan su hizmetleri ile ilgili çeşitli olumsuz yorumlar yapılmaktadır. Belediye olarak su hizmeti sağlarken sağlık kriterlerine uygun suyu halkımızın tüketimine sunmaktayız. Bu konuda alt ve üst yapımıza gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Hanelerden gelen şikâyetlerin kontrolünü sağladığımızda tesisat ve su depolarından meydana geldiği görülmektedir. İlimiz Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Devlet Hastanesine ise içme suyu hakkında ulaşan herhangi bir şikâyet ve vaka bulunmamaktadır. ”

Ayrıca kentte vatandaşların tüketimine sunulan suyun belirli aralıklarla tahlil edildiğini kaydeden Kimyager Serdar Unutmuş ise konu ile ilgili: “Vatandaşlarımızın tüketimine sunduğumuz su, bölgede bulunan en detaylı analiz raporunu veren Halk Sağlık Laboratuvarında belirli aralıklarda yaptırılmaktadır. Alınan numunelerin ileri düzeyde tahlilleri de yapılarak tarafımıza bilgi verilmektedir. Bu güne kadar da alınan numunelerde insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir bulguya rastlanılmamıştır.” İfadelerini kullandı.