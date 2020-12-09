Ağrı'da hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı
İş yerinden hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı
AĞRI (AA) - Ağrı'da hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kamera ve saha araştırmaları sonucunda tespit ettikleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden biri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, tutuklanan şüphelilerin bir iş yerinden hırsızlık yapma anları, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.