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Ağrı'da deprem meydana geldi

Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:41
Ağrı'da deprem meydana geldi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.03'de Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ
Depremde, can kaybı yaşanmadı. Patnos'a bağlı Susuz köyü ilkokulunda duvarlarda çatlamalar oluştu. Panik yaşanan ilçedeki tüm okullar boşaltılarak, tatil edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 11:41
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