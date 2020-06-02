  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ağrı'da bir vatandaş bahçesinde patlamamış tank topu mermisi buldu

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:00:45 -
Ağrı'da bir vatandaş bahçesinde patlamamış tank topu mermisi buldu

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir vatandaşın, bahçesindeki hafriyatı karıştırırken bulduğu patlamamış tank topu mermisi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından bölgeden alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde esnaflık yapan Savcı Kösedağ, evinin bahçesinde bulunan hafriyatları karıştırırken, tank topu mermisi buldu.

Merminin etrafındaki toprağı temizleyen Kösedağ, durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bahçeye gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mermiyi, inceledikten sonra bölgeden aldı.

Patlamamış tank topu mermisinin güvenli bir yerde imha edileceği öğrenildi.

Kösedağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mermiyi bulduğunda altın zannedip heyecanlandığını belirterek, "Eski ordu evinin yıkımı yapılıp belediyeye verildiğinde, belediye oranın kazısını yaptı. Ben de o kazının hafriyatını arazime döktüm. Görünüşe bakılırsa çok eski bir mermi." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı