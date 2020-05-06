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Aktüel

Ağrı’da berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Ağrı Belediyesi 11 Mayıs’ta tekrar faaliyete girecek olan berber ve kuaför işletmelerine dezenfekte çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 20:18:45 -
Ağrı’da berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Ağrı Belediyesi 11 Mayıs’ta tekrar faaliyete girecek olan berber ve kuaför işletmelerine dezenfekte çalışması yaptı.


Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla tedbirler kapsamında 21 Mart tarihinde kapanan berber ve kuaförler, Bilim Kurulu kararı ile 11 Mayıs tarihinde tekrar hizmet vermeye başlayacak. Bu kapsamda işletmelerin dezenfektan ile ilaçlanması için çalışma yapan Ağrı Belediyesi ekipleri Başkan Savcı Sayan’ın talimatı ile bugün itibariyle çalışmalara başladı.


Dezenfekte çalışmaları kapsamında bugün itibariyle ekiplerin göreve başladığını belirten Başkan Savcı Sayan, “Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren belediye olarak mümkün mertebe yapılabilecek her türlü çalışmayı ivedilikle yaptık. Normalleşme sürecinde de üstümüze düşen vazifeleri eksiksiz yapacağız. Normalleşme sürecinde açılacak ve faaliyet gösterecek her alana belediye olarak dezenfekte ve temizlik çalışmalarını gerçekleştireceğiz” dedi.

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