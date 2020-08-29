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Aktüel Ağrı'da 2 askerin şehit edilmesi
Aktüel

Ağrı'da 2 askerin şehit edilmesi

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün şehadet haberi ailesine verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 17:04:01 -
Ağrı'da 2 askerin şehit edilmesi

ORDU (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün şehadet haberi, Ordu'nun Perşembe ilçesindeki ailesine ulaştı.

Ailenin ilçe merkezinde bulunan Kavalı Mahallesi'ndeki baba evine giden askeri ve mülki erkan, şehidin babası Cumhur Arslantürk ve annesi Gülsün Arslantürk'e acı haberi verdi.

Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılarak, taziye çadırı kuruldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 yıldır görev yapan 23 yaşındaki şehit Arslantürk'ün, 4 kardeşin en büyüğü ve bekar olduğu öğrenildi.

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