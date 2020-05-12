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Aktüel

Ağrı'da 167 kilogram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:49:33 -
Ağrı'da 167 kilogram eroin ele geçirildi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 167 kilogram eroin ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağrı il güzergahını kullanarak uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan kaçak yollarla Doğubayazıt'a nakledilmeye çalışılan piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 4 çuval içerisinde 327 paket halinde 167 kilogram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti içerisinde bulunan şüphelilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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