Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğubeyazıt kırsalında süren operasyon sırasında akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı..
Çıkan çatışma sırasında 2 asker yaralandı.
Yaralanan askerlerden biri Doğubayazıt'da Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı tüm müdehalelere rağmen şehit oldu, diğer yaralı asker Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.