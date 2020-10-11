  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Aktüel

Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 07:35:00 -
Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğubeyazıt kırsalında süren operasyon sırasında akşam saatlerinde  güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı..

Çıkan çatışma sırasında 2 asker yaralandı.

Yaralanan askerlerden biri Doğubayazıt'da Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı tüm müdehalelere rağmen şehit oldu, diğer yaralı asker Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaklaban Gökhan'dan tepki çeken paylaşım!
Medya

Şaklaban Gökhan'dan tepki çeken paylaşım!

Şaklabanlıklarıyla ve yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen sanatçı bozuntusu Gökhan Özoğuz'un, Hatay'da terör örgütü PKK ile bağlantıl..
Bakan açıkladı! Yangınla ilgili sıcak gelişme
Gündem

Bakan açıkladı! Yangınla ilgili sıcak gelişme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay’daki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli yangının kontrol altına alındığı..
Başkan Çebi ve Sergen Yalçın kötü gidişatı konuştu
Spor

Başkan Çebi ve Sergen Yalçın kötü gidişatı konuştu

Gençlerbirliği maçı sonrası, “Her şeyin sorumlusu ben değilim. Bazı şeyleri TV’den öğreniyorum” diyen Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yönet..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay