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Aktüel Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Aktüel

Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:45:46 -
Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Yaralı askerlerden biri Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit oldu, diğeri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

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