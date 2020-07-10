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Aktüel

Ağrı ve Kars için kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:50:47 -
Ağrı ve Kars için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Ağrı'nın kuzey kesimleri ile Kars'ın Kağızman ve Digor ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Kars'ın Kağızman ve Digor ilçeleri ile Ağrı'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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