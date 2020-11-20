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Aktüel Ağrı ve Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Aktüel

Ağrı ve Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 12:12:56 -
Ağrı ve Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı ve Iğdır'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu ticareti gerçekleştiren sokak satıcılarının içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, 15 kilo 54 gram eroin, 36 gram metamfetamin, 30 sentetik ecza ve bir dijital hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Ayrıca soruşturma kapsamında 10 uyuşturucu kullanıcısı hakkında da işlem yapıldı.

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