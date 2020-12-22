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Aktüel Ağrı, Van ve Iğdır için kar uyarısı
Aktüel

Ağrı, Van ve Iğdır için kar uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 23:03:55 -
Ağrı, Van ve Iğdır için kar uyarısı

ANKARA (AA) - Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey, Iğdır'ın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun doğusundaki kar yağışlarının çarşamba sabah saatlerinden itibaren Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey, Iğdır'ın güney ve batı kesimlerinde etkisini artırarak aralıklarla kuvvetli olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.


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