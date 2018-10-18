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Ağrı Patnos'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Dünyanın pek çok yerinde depremlerle sallandı. Türkiye'de ise son dakika gelen haberlere göre Ağrı'da deprem oldu. AFAD’ın açıklamasına göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:34
Ağrı Patnos'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Dünyanın pek çok yerinde depremlerle sallandı. Türkiye'de ise son dakika gelen haberlere göre Ağrı'da deprem oldu. AFAD’ın açıklamasına göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.03'te Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Son depremler

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 11:34
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