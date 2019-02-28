Ağrı okullar tatil mi? 28 Şubat Perşembe kar tatili haberleri

Kar yağışı Türkiye genelinde etkisini sürdürürken yağışın fazla olduğu illerde kar tatili haberleri geliyor. Yurdun birçok noktasında kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla günlük hayat olumsuz etkileniyor. Kar yağışı ve buzlanmanın etkisini gösterdiği Ağrı’da buğün okullar tatil mi? Elazığ’da okullar tatil mi? 28 Şubat Perşembe günü Ağrı ve Elazığ’da okullar tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...

Ağrı'da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelindeki tüm okullar tatil edildi. Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı ve Elazığ'da okullar tatil edildi. Ağrı Valiliği de merkez ve bağlı köylerde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.