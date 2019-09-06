Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu Örgüte yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı

AĞRI (AA) - Ağrı merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların kullandığı operasyonel hatlarla iletişim kuran, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar bulunan, örgüte ait Bank Asya'da para arttırımı yapan ve müzahir gazete abonelikleri olan şüphelilere yönelik Ağrı, Erzurum, Yozgat ve Muş'ta operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. İl dışında yakalanan şüphelilerin kente getirilecekleri öğrenildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.