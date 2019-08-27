0553 313 94 23

Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı

27 Ağustos 2019 Salı 10:38
Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin kendi aralarında gizli iletişim amaçlı kullandığı "ByLock" adlı programı kullananlara yönelik Ağrı merkezli Ankara, İzmir ve Bursa'da operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerindeki eş zamanlı operasyonda, söz konusu suça karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların diğer illerde gözaltına alındıkları ve Ağrı'ya getirilecekleri belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:38
  1. Ağrı
  2. Ağrı Emniyet Müdürlüğü
  3. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)
  4. gözaltı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’ın ilk özel poligonu dualarla açıldı
    1. Diyarbakır’ın ilk özel poligonu..
    2. Milyarlık savunma mesaisi
    3. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’dan..
    4. ABD’den Lübnan’ı bombalayan İsrail’e..
    5. GÜNCELLEME - Sarıeroğlu'nun babası..
    6. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem..
    7. Tellere takılan kumru kurtarıldı
    8. Beşiktaş’ın İtalyan ekibi Bologno’ya..
    9. Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale..
    10. ÇMO’dan "anız yakmayın" çağrısı
    11. Emine Bulut’un kızına bir destekte..
    12. Aliağalı kadınlar Emine Bulut cinayeti..
    13. Piyasalar 'yeniden müzakere'..
    14. Nargilede "enfeksiyon" riski
    15. Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB..
    16. Yüz ve boyun problemlerine dikkat
    17. Sözleşmeli personel alımı 2019 |..
    18. Akademisyenler Rektör Karacoşkun’la..
    19. Psikolog Funda Es: “İnsanın en iyi..
    20. Kızılay sokakları yenileniyor
    21. Sır gibi saklanıyordu! Rusya yeni..
    22. 1. Uluslararası Apollonia Mozaik..
    23. Başkan Söğüt, engelli bireylerin..
    24. Oğuzeli Belediyesi’nden personele..
    25. İstanbul Valiliğinden kayıp Suudi..
    26. Azez'de terör saldırısı
    27. EGEİD’den İzmir Valisi Ayyıldız’a..
    28. Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
    29. Fındık bahçesinde kalp krizi geçirerek..
    30. Başkan Kanar’dan Mustafakemalpaşa..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!